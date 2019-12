Alisson é o melhor brasileiro na lista masculina de 2019 da Bola de Ouro, prêmio anual da revista France Football aos melhores jogadores de futebol do mundo. O brasileiro ainda foi eleito o melhor goleiro do mundo, vencendo o Troféu Yashin.

Na relação deste ano, divulgada nesta segunda-feira (2), o goleiro do Liverpool e da seleção brasileira ficou com a sétima colocação, superando nomes como Eden Hazard (13º), Antoine Griezmann (18º), Pierre-Emerick Aubameyang (20º) e Karim Benzema (26º), entre outros.

Entre os demais brasileiros indicados, Roberto Firmino, também do Liverpool, foi o 17º colocado.