As cotações do algodão em pluma seguem em queda, o que mantém o ritmo das negociações enfraquecido. Entre 23 e 30 de julho, o Indicador do algodão em pluma CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, recuou 1,92%, fechando a R$ 2,5033/lp na terça-feira, 30. Agentes consultados pelo Cepea indicam atraso na colheita da safra 2018/19 e, consequentemente, no beneficiamento, devido a chuvas em meados de maio e ao clima um pouco mais frio em algumas localidades de Mato Grosso e da Bahia. Do lado vendedor, agentes estão voltados à colheita, ao beneficiamento e à entrega de contratos firmados anteriormente.

Fonte: Cepea