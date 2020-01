Com o volume recorde de algodão colhido na temporada 2018/19, o mercado externo foi a alternativa para o escoamento da safra, segundo afirmam pesquisadores do Cepea. Assim, devido às maiores oferta e excedentes, o Indicador do algodão em pluma CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, recuou 15,4% em 2019. De acordo com dados da Conab, a produção brasileira 2018/19 atingiu volume recorde de 2,7 milhões de toneladas, alta de 36% frente à anterior, impulsionada pela elevação de 37,8% na área cultivada, já que a produtividade média caiu 1,3%, para 1.685 kg/ha. Quanto à exportação, a Secex indica que, de janeiro até a terceira semana de dezembro, foram exportadas 1,53 milhão de toneladas da pluma, 57% superior ao volume de 2019 (de 974,12 mil toneladas) e um recorde.

Fonte: Cepea