Alfaiataria recebe Bafo da Gralha

Espetáculo gratuito criado com textos de autoras paranaenses, Bafo da Gralha entra em cartaz dia 29 próximo, no espaço recém-inaugurado Alfaiataria. É a 15ª montagem da CiaSenhas e fica em cartaz até 16 de fevereiro. A peça reúne textos de Alice Ruiz, Leonarda Glück, Luci Collin, Priscila Merizzio, Ma Ry e Sueli Araujo.

No elenco: Anne Celli, Ciliane Vendruscolo, Greice Barros, Luiz Bertazzo e Rafael di Lari. A dramaturgia é assinada pela diretora Sueli Araujo.

O projeto nasceu do convite que a CiaSenhas recebeu para participar da Curitiba Mostra (encenações de textos da literatura paranaense) durante o Festival de Teatro de Curitiba em 2016. Agora, em setembro e outubro de 2019, a companhia promoveu mesas de discussão e o encontro Mulheres-Palavras-Pensamentos, onde foram reunidas dezenas de artistas e pensadoras para refletir sobre o passado, presente e futuro da arte e da sociedade a partir da perspectiva feminina.

Como parte integrante do projeto, a companhia também vai atuar com grupos de mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica com o intuito de apresentar características temáticas e estéticas do espetáculo e refletir sobre as questões femininas.

Este projeto é realizado com o programa de apoio e incentivo à cultura -Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba com incentivo do Ebanx.

Confira: de 29/01 a 16/02/2020, no espaço Alfaiataria (Rua Riachuelo, 274), de quarta a domingo às 20h, sábados às 18h e às 20h. Entrada franca.