O clima favorável (firme e seco) nesta semana (17 a 21/06) fez com que as folhosas conseguissem se desenvolver com melhor qualidade nas roças de Mogi das Cruzes e Ibiúna (SP). Por outro lado, com as noites mais frias, o ciclo de crescimento das alfaces está mais longo, fator que vêm ocasionando em menor tamanho dos pés comercializados e na baixa disponibilidade de mercadoria para ambas as regiões.

Dessa forma, apesar da demanda estável, vários produtores de SP foram em busca de alfaces na região serrana de Teresópolis (RJ) a fim de abastecer os mercados locais. Os preços recuaram um pouco nesta semana, por conta da procura retraída devido ao feriado de Corpus Christi dessa quinta-feira (20). Assim, a crespa em Mogi das Cruzes teve média semanal de R$ 16,33/cx com 20 unidades, queda de 8,24% em comparação com a semana anterior.

A americana em Ibiúna houve alteração (-12%), sendo cotada a R$ 11,00/cx com 12 unidades. Vale ressaltar que em junho, produtores paulistas tiveram grandes perdas no campo e praticamente não tinham folhosas para comercializar, limitando o retorno, mesmo com as cotações elevadas. Para as próximas semanas, a recuperação da oferta e produtividade poderá pressionar os valores das alfaces.

