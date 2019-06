Após sucessivas quedas nos preços em maio, as alfaces devem, finalmente, se valorizar no decorrer de junho, nas praças de Mogi das Cruzes e Ibiúna (SP). Isso porque, com a redução da oferta – ocasionada pelo menor volume plantado e pelo atraso no ciclo de desenvolvimento das folhosas, devido ao frio –, a quantidade de mercadoria destinada à comercialização tende a se reduzir, acarretando em menos sobras e descartes. A demanda, por outro lado, não deve se elevar em relação a maio, por conta da chegada da frente fria – períodos em que a saída, consequentemente, é menor.

Outro ponto importante a ser destacado é que, de acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, a qualidade não deve ser um fator limitante aos preços, uma vez que as incidências de míldio e demais doenças de inverno ainda não foram tão evidentes quando comparadas aos anos anteriores. O motivo é que produtores estão investindo mais em sementes resistentes ao míldio, reduzindo a presença da doença na lavoura.

As vendas de mudas também não devem se reduzir no início deste mês, já que o número de pedidos está estável na região de Mogi das Cruzes.

Mais informações no site www.hfbrasil.org.br

Fonte: Cepea/Hortifruti