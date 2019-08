Os preços das alfaces caíram nas regiões paulistas de Mogi das Cruzes e Ibiúna nos últimos dias, pressionados pela oferta elevada e baixa procura em ambas as praças, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea. Além disso, com o intuito de estimular as vendas, muitos produtores realizaram promoções na última semana, reduzindo os valores pedidos. Mesmo assim, o excesso de oferta elevou os descartes, devido ao tempo prolongado das folhosas nas roças. Nesse cenário, entre 19 e 23 de agosto, o preço médio da alface crespa em Mogi das Cruzes foi de R$ 10,62/cx com 20 unidades, queda de 10,21% frente ao da semana anterior. Apesar da desvalorização, a rentabilidade da hortaliça permanece positiva na praça paulista, por conta do menor custo unitário nesta época do ano.