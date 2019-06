Com a menor área plantada nas principais roças produtoras de folhosas do estado de São Paulo, os preços das alfaces subiram na Ceagesp nesta semana (27 a 31/05), depois de um bom período em queda.

De acordo com atacadistas, o volume de sobras foi menor e, com menor quantidade de pés nos boxes, grande parte da mercadoria foi escoada. A crespa saiu por R$ 16,00/cx com 24 unidades, elevação de 39,13% em comparação com a semana anterior.

A americana, que teve melhor venda na semana, teve valorização ainda maior (68,21%), custando R$ 21,02/cx com 18 unidades. Porém, a demanda continuou estável, sem grandes alterações devido ao clima mais ameno. O principal motivo do aumento dos preços foi justamente a baixa quantidade de produtos disponível para comercialização.

