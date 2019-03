Alex Rato assume vaga de vereador em Curitiba

Com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, e do vice-prefeito, Eduardo Pimentel, a Câmara Municipal de Curitiba empossou Alex Desonê de Lara Vaz (PSD), conhecido como Alex Rato, nesta segunda-feira (25), no mandato de vereador. “Hoje se concretiza o meu sonho, de ser vereador de Curitiba. Desde a juventude este é o meu desejo”, disse. Ele obteve 4.274 votos na eleição municipal de 2016.

“Estou ao lado da comunidade há 10 anos”, afirmou Alex Rato, dizendo que é dessa convivência que tira a motivação para participar da política. Também agradeceu aos presentes e à família pelo apoio na trajetória. “Acreditaram que um rapaz simples e humilde poderia ser representante [da população] na Câmara Municipal”, destacou. Ele prometeu, no juramento oficial, cumprir a Constituição e a Lei Orgânica Municipal, desempenhar com lealdade o mandato e promover o bem geral, exercendo com patriotismo as funções de vereador.

Alex Rato assume a vaga deixada por Felipe Braga Côrtes (PSD), nomeado para a chefia da coordenação da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. Braga Côrtes esteve em plenário para a posse de seu suplente e recebeu manifestações de apoio dos colegas parlamentares. Julieta Reis (DEM) desejou a ele sorte no Executivo.

Foto: Darci Piana e Eduardo Pimentel estiveram na Câmara Municipal de Curitiba para a posse de Alex Rato. (Foto: Rodrigo Fonseca/CMC)

Com informações da CMC e da assessoria da vice governadoria