O filme ‘Alex Câmera 10’ teve sua pré-estreia ontem (11), no estádio Couto Pereira. O filme é uma coleção de lances geniais do craque, que brilhou com a camisa do Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro, Seleção Brasileira e Fenerbahçe, da Turquia. Amanhã o Coxa completa 110 anos de fundação.

‘Alex Câmera 10’ é um documentário de 90 minutos que conta a história do jogador Alex, apontado por muitos como um dos melhores canhotos do futebol brasileiro.

Revelado pelo Coritiba, Alex se tornou ídolo no Palmeiras e Cruzeiro onde conquistou títulos importantes e entrou para a honrosa história desses dois clubes. Na seleção brasileira, além de títulos, fez gols memoráveis. Mas foi na Turquia que vivenciou o ápice de sua carreira. Em oito anos, muito mais importante que os belos gols e os títulos, ele ganhou o status de maior jogador estrangeiro de todos os tempos, idolatrado pelos torcedores do Fenerbach e respeitado pelos rivais.

O filme acompanha a trajetória de Alex desde que rescindiu seu contrato na Fenerbach após um desentendimento com o técnico Aykut Kocaman e o presidente Aziz Yildirim em setembro de 2012.