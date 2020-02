ALEP recebe pacote de mensagens do Poder Executivo

O chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, deputado estadual licenciado Guto Silva, entregou ao presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB) e ao primeiro-secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), os primeiros projetos de lei de 2020 do Poder Executivo. “São seis projetos dos mais diversos temas como um que trata do vídeo monitoramento de obras públicas, um que regulamenta o código dos animais, outro que simplifica a cobrança de dívidas do Estado, entre outros”, explicou o chefe da Casa Civil. “São todos ajustes pontuais necessários para dar transparência e agilidade ao Governo.

No ano passado focamos muito, com o apoio da Assembleia, em elaborar leis estruturantes que vão dar o norte a este Governo. Esse ano, o olhar é na eficiência do gasto público, é olhar em ajustes legislativos para que possamos ganhar mais celeridade e dar mais transparência à população”, completou Guto Silva.

Para o presidente do Legislativo, deputado Ademar Traino (PSDB) a entrega dos projetos de lei pelo deputado Guto Silva, atual chefe da Casa Civil, é um sinal de respeito do Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Paraná. “É uma demonstração dessa boa convivência entre os Poderes Legislativo e Executivo. Ele (Guto Silva) que saiu daqui do Parlamento sabe como é importante esse respeito e recebo com muita alegria as primeiras mensagens do ano de 2020”, afirmou o presidente ao garantir que “dará a celeridade necessária para que elas sejam aprovadas com a maior rapidez possível”.