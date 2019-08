A Alfândega da Alemanha anunciou nesta sexta-feira (2) uma apreensão recorde de 4,5 toneladas de cocaína em um contêiner procedente do Uruguai encontrado no porto de Hamburgo.

Segundo a Alfândega de Hamburgo, trata-se da apreensão individual de cocaína mais importante já feita na Alemanha.

O contêiner, que supostamente tinha grãos de soja, saiu de Montevidéu, no Uruguai, e tinha como destino Antuérpia, na Bélgica.

Os funcionários da Alfândega encontraram 211 malas esportivas, com 4.200 pacotes de cocaína dentro deles.

Por seu alto teor de pureza, a droga poderia alcançar um valor de revenda nas ruas de 1 bilhão de euros (R$ 4,29 bi), segundo estimativa das autoridades.

A polícia investiga quem seria o destinatário do contrabando, que foi confiscado e será destruído.

O porto de Hamburgo é o maior da Alemanha e o terceiro maior da Europa. Segundo um levantamento da União Europeia, o porto de Roterdã, na Holanda, é a principal porta de entrada para drogas na Europa, mas o de Hamburgo tem tido um aumento considerável no uso para este fim.

Nos últimos anos, carregamentos com mais de uma tonelada de cocaína foram encontrados em Hamburgo. Ano passado, a polícia destruiu drogas no valor somado de 520 milhões de euros.

