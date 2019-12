JOSÉ EDGAR DE MATOS

UOL/FOLHAPRESS – Marlon Moraes chegou perto do topo. Derrotado por Henry Cejudo na disputa do cinturão do peso galo do UFC (Ultimate Fighting Championship), o fluminense de Nova Friburgo tem neste sábado (14) a chance de se recuperar no evento, mas com um desafio tão grande ou maior.

Ele terá pela frente no UFC 245, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a lenda brasileira José Aldo, ex-campeão dos penas e no início de caminhada para tentar repetir o sucesso agora na categoria até 61,3 kg.

Diante do peso do adversário, um dos nomes mais conhecidos do MMA no Brasil e estreante nos galos, Marlon usa a preparação psicológica para quebrar esta barreira. No octógono, o nome e a fama ficam para trás, embora haja enorme respeito do lutador pelo manauara.

“É um prazer lutar com uma lenda, mas não posso só ficar olhando para ele. Quero entrar e fazer a melhor luta que fiz na vida. Meu foco é sempre na próxima luta”, afirmou Marlon, durante encontro com jornalistas brasileiros, promovido pelo próprio UFC.

“Vim ao UFC para lutar com os melhores. Quanto mais duro o adversário, melhor. Vou dizer ‘sim’ sempre”, acrescentou Marlon Moraes, que soma quatro vitórias e duas derrotas no principal evento de artes marciais mistas do planeta.

Fora o fato de encarar um nome expressivo do MMA brasileiro, Marlon Moraes terá pela frente um antigo companheiro de academia. O fluminense trabalhou na Nova União, famosa por ter Aldo como grande referência. Naquele tempo, jamais imaginaria enfrentar o símbolo do ginásio carioca.

“Sempre tive o sonho de lutar contra os melhores, mas nunca imaginei que encararia o Aldo. Treinamos na mesma academia, mas não treinávamos juntos. Mas isso é de outro tempo, de outra época. Sou outro atleta e ele outro atleta, agora teremos a chance de nos testarmos”, destacou.

Marlon Moraes procurou demonstrar respeito, porém, sem se colocar em um patamar abaixo ao do rival do fim de semana. Tanto que, no fim das contas, ter José Aldo pela frente significa mais um combate importante, pensando em uma nova chance de cinturão no evento.

“Quero vencer a luta, não estou pensando no que isso trará para mim. Meu principal objetivo é lutar com os melhores, mostrar minha história, quem sabe um dia me tornar o campeão”, projetou.

“O sonho não morreu, quem sabe logo terei oportunidade de fazer tudo diferente?”, perguntou-se, às vésperas de encarar uma lenda do MMA brasileiro e sob a possibilidade de mudar o próprio patamar no UFC.