Alcolumbre faz da residência oficial da presidência do Senado uma casa de veraneio

Dinheiro do contribuinte bancou churrasqueira reformada, piscina, quadra poliesportiva

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, gasta dinheiro publico para transformar a residência oficial do Senado praticamente em uma casa de veraneio: tem uma área de lazer com churrasqueira, piscina, campo de futebol, serviço de paisagismo chique e quadra poliesportiva. As reformas no espaço de lazer, sem nenhuma utilidade para o trabalho, consumiram R$23 mil. Tudo mantido longe do Portal de Transparência. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

Alcolumbre se beneficia dos gastos “quase secretos”. Torrou mais de R$18 mil para reformar a churrasqueira da residência oficial.

Já Flavio Bolsonaro (RJ) mandou instalar, ao custo de R$16 mil, cinco aparelhos de ar condicionado em seu apartamento funcional.

Passam de R$90 mil cada, as obras nos gabinetes dos senadores Simone Tebet (MDB-MS) e Luís Carlos Heinze (PP-RS).