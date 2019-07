Com sete modelos de vestidos e sete de saias, todos para festas e inspirados nos franceses jardins de Monet, o AKM Atelier assina a coleção Giverny, que, claro, prima pelas estampas e aplicações florais. “Os vestidos são atemporais e direcionados para os dias festivos. As saias foram feitas para irem do trabalho à noite, super versáteis”, diz a estilista Alessandra Zagonel que trabalha com hora marcada porque “cada cliente tem uma história, preferências e, principalmente, um sonho”.

“O atendimento personalizado permite captar as expectativas de cada uma para que o vestido combine com o estilo e personalidade da noiva”, completa, lembrando que o ateliê oferece também o Projeto Noiva AKM – uma gama de serviços direcionados para as noivas, como personal organizer, dentista, esteticista, fotógrafa, nutricionista, consultora de estilo, organização de eventos, com valores com até 30% de desconto.