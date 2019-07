O desenvolvimento que se vê no Brasil é bastante desigual. Enquanto áreas da economia estão indo muito bem, outras geram preocupação generalizada. Na saúde, segurança pública, educação e tantos outros segmentos, o progresso da mesma forma está longe de ser homogêneo. A democracia também entra nesse aspecto. No sistema eleitoral, por exemplo, o Brasil vive uma das situações mais modernas do mundo. Em apenas algumas horas, as urnas eletrônicas – até com reconhecimento biométrico – revelam quem foram os candidatos aprovados pelo povo, enquanto que em muitos países a apuração demora dias para ser concluída.

Para melhorar ainda mais o desempenho da apuração, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai comprar cerca de 180 mil urnas eletrônicas para serem usadas nas eleições municipais do ano que vem, quando serão escolhidos novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. As novas urnas vão substituir as mais antigas, que entraram em funcionamento em 2006 e 2008. Apesar dos avanços nesse quesito, a política ainda não é tão digna de aplausos como o sistema eleitoral. Partidos afundados em escândalos de corrupção, ministros da república, secretários dos governos estaduais, deputados, senadores e outros representantes do poder público denunciados por suspeita de atos ilícitos e muitos outros fatos deixam claro que ainda falta muito progresso na política nacional.