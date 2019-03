Águas ficam próprias para banho durante toda temporada

Os boletins de balneabilidade divulgados pelo Instituto Ambiental do Paraná durante a Operação Verão mostraram que a qualidade das águas se manteve boa no Litoral e nas praias artificiais e represas da Costa Oeste e Norte do Estado. O último boletim desta temporada (11º) foi divulgado na sexta-feira. De acordo com as análises, apenas a Ponta da Pita, em Antonina, continua imprópria para banho.

O monitoramento é feito anualmente a partir de amostras de água coletadas pelo IAP em locais onde há maior fluxo de pessoas durante o verão, e que têm maior possibilidade de contaminação.

O trabalho realizado no Litoral e Costa Oeste e Norte do Paraná verifica, entre outros, a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli) na água, o que permite a identificar se há contaminação por esgoto sanitário clandestino e se a água está própria para atividades de lazer de contato primário, como natação, mergulho e esqui aquático.

Nesta temporada, foram emitidos 11 boletins, três a mais que a temporada anterior.

LITORAL – O último boletim mostra que Ponta da Pita, em Antonina, vêm apresentando águas impróprias desde a primeira análise. Ao todo, são monitorados 49 locais na região –13 estão em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, seis na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

Além dos locais monitorados semanalmente, os boletins do Litoral também trazem com maior destaque as condições de dez pontos considerados permanentemente impróprios para banho, onde rios, canais e galerias pluviais desembocam no mar. Esses locais são acompanhados durante todo o ano e também na temporada, mas não entram na verificação semanal porque já se sabe que a água não corresponde aos padrões estabelecidos.

INTERIOR –De acordo com o monitoramento feito na Costa Norte e Oeste do Estado, nenhum ponto esteve impróprio nessa temporada. A qualidade da água é avaliada em 17 pontos de praias artificiais e represas nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e em Primeiro de Maio.

SINALIZAÇÃO – Os veranistas podem se orientar de acordo com as bandeiras na orla das praias, nos rios e nos reservatórios, que indicam se os locais estão próprios ou impróprios para banho. A sinalização aponta a condição da água a 100 metros a direita e a esquerda de cada bandeira.

A cor vermelha indica que a água não é recomendada e a azul que a região está própria para banho. A água imprópria pode ser prejudicial à saúde, trazendo dermatites, problemas gastrintestinais e outras doenças mais graves.