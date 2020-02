AGU diz que caso de Wajngarten não tem conflito de interesses

A Advocacia-Geral da União (AGU) entregou uma manifestação à Justiça Federal, na manhã desta terça-feira (4), na qual diz que não existe conflito de interesses no fato de Fabio Wajngarten ser chefe da Secom e sócio majoritário de uma empresa que recebe dinheiro de TVs e agências de publicidade com contratos no governo.

O manifesto foi baseado na declaração confidencial que Wajngarten entregou à Comissão de Ética da Presidência da República, logo que assumiu o cargo. No documento, o atual chefe da Secom omitiu o seu real papel dados da sua empresa — inclusive que ela mantinha relações comerciais com TVs e agências com contratos no governos.

A AGU também afirma Wajngarten não favoreceu a Record, a Band e o SBT, que são clientes da sua empresa.