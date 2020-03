AGU – Após atuação da AGU, vinho será transformado em álcool 70% para combater Covid-19

Cerca de 47 mil litros de vinho vão virar álcool no Rio Grande do Sul como parte de uma iniciativa da Advocacia-Geral da União (AGU) para auxiliar o município de Bento Gonçalves (RS) a enfrentar a Covid-19.

O produto, estocado desde 2007 e inapto para consumo e comercialização, pertence à Vinícola-Escola do Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). A instituição vai doar o material à Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves em forma de álcool líquido para ser utilizado para desinfecção de superfícies.

Mas para que a medida ocorresse foi preciso a atuação da Advocacia-Geral da União. A Procuradoria Federal junto ao IFRS obteve autorização da Justiça Federal para a doação. Os 47 mil litros da bebida vão ser transformados em cerca de sete mil litros de álcool 70% por meio de uma parceria do IFRS com empresas privadas locais.

“Esse álcool será utilizado para a higienização das superfícies e materiais nas 30 unidades de saúde do município de Bento Gonçalves e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), além das ambulâncias e automóveis usados para transportar equipes de servidores que trabalham na emergência em saúde pública”, explica o Procurador Federal Albert Caravaca.