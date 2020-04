AgroPro recebe investimento para desenvolvimento de soluções para o agronegócio

A empresa AgroPro, de Ponta Grossa (PR), responsável pela plataforma AgroPro Monitor, recebeu investimento do M3 VC5, veículo de investimentos gerido pela TM3 Capital, uma gestora de investimentos sediada em Curitiba, especializada em empresas de tecnologia.

A plataforma AgroPro Monitor é uma ferramenta inteligente que auxilia agricultores no controle sustentável de pragas e doenças, através do monitoramento, análise de dados e decisão, oferecidas pela Inteligência agronômica baseada em algoritmos próprios.

“A ferramenta permite ao produtor rural utilizar defensivos para o controle de pragas de forma racional, estritamente quando necessário, e favorece o emprego de novas técnicas, como o uso de produtos biológicos (ou biodefensivos), gerando assim uma produção de qualidade superior, isto é, com baixo ou até mesmo livre de residuais químicos. A diminuição do uso de defensivos químicos através da aplicação da inteligência agronômica do AgroPro Monitor em campo não se traduz apenas em ganho para a sociedade e ambiente, mas também diretamente ao produtor, que consegue diminuir grande parte de um custo considerável dentro da produção, o custo com defensivos químicos” afirma Vicente Furiatti, um dos fundadores da empresa.

Segundo Vicente, receber aporte de um investidor tão criterioso como a TM3 é parte do objetivo de muitas empresas. “O aporte recebido mostra a maturidade que a solução AgroPro Monitor alcançou ao longo de sua jornada, bem como a atratividade de sua proposta de valor, resolvendo dores reais do produtor e sociedade brasileira. Para chegar à rodada final com um grupo de investimento desse porte, é preciso se submeter a todo um crivo de auditorias e passar por uma série de sabatinas”, afirma.

“Como desenvolvedores de tecnologia, o aporte da TM3 demonstra que estamos no caminho certo. É um investimento também nas pessoas que estão por trás da empresa, o que enaltece o valor e profissionalismo da equipe”, celebra.

Além do capital financeiro recebido, um dos grandes ganhos para a AgroPro é o Smart Money agregado com a participação de profissionais especializados em empresas de tecnologia, com sólido histórico de investimentos, com cases no próprio Paraná, como o investimento bem sucedido na empresa de Londrina Veltec, vendida em 2019 para a norte americana Trimble.

O M3 VC5 é um veículo de investimentos para empresas earlystage, gerido pela TM3 Capital, que surgiu a partir da visão de Marcel Malczewski, cofundador da Bematech – empresa de equipamentos para automação comercial líder no Brasil, que foi vendida para a Totvs em 2015. “A TM3 Capital é focada em investimentos em empresas de tecnologia, prospectando soluções diferenciadas para resolver problemas reais em setores da economia que são gargalos para o crescimento do país. Há diversos setores que apresentam grandes ineficiências e que passarão por intenso uso de tecnologia”, comenta Luís Amorim, gestor do M3 VC5.