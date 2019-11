Importante evento de tecnologia voltada ao agronegócio, o Agrobit 2019 será aberto hoje, dia 12, e contará, no primeiro dia, com as presenças da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, e do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. A solenidade de abertura está marcada para 9 horas, na Arena AgroFuturo, no Parque Ney Braga, em Londrina. Também está sendo aguardada a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

Com foco em inovação, o evento traz discussões voltadas para a melhoria da cadeia produtiva do agro e prosseguirá até quarta-feira, dia 13. A ampla programação prevê vários eventos paralelos acontecendo em cinco ambientes: Arena AgroFuturo, Arena AgroInovação (Recinto Horácio Sabino Coimbra), Arena Agroconexão (Pavilhão Internacional), Recinto Milton Alcover e Smart Farm (Via Rural/Fazendinha).

O evento deve reunir mais de dois mil produtores, profissionais e líderes do agronegócio nacional e internacional com discussões e demonstrações, integrando os elos da cadeia agro com o objetivo de acelerar processos e resultados, melhorando a rentabilidade do produtor.