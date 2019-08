A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural estará em Castro, no Paraná, nesta sexta-feira (16), para discutir o potencial da produção do leite na região com autoridades e representantes do setor. Em 2017, Castro recebeu o título de capital nacional do leite (Lei 13.584/17).

Segundo a deputada Aline Sleutjes (PSL-PR), que propôs o encontro, o objetivo é discutir “temas que buscam cada vez mais agregar valor econômico à produção nacional, para que o País mantenha o reconhecimento mundial da qualidade e segurança dos produtos do agronegócio”.

O encontro da comissão acontecerá na Agroleite 2019, feira de agronegócios voltada para a cadeia leiteira, no Parque de Exposições Dário Macedo, em Castro, a partir das 9 horas.