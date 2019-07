Investimentos do Governo do Estado reforçam o apoio à produção agrícola em Ivaiporã, no Vale do Ivaí (Norte do Paraná). Nesta sexta-feira (26) o governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou obra de pavimentação de estrada rural e fez a entrega de equipamentos para agricultura, beneficiando 1.350 famílias. O volume de recursos chega a R$ 1,1 milhão.

“São investimentos importantes. Estradas rurais são fundamentais para o Estado, cuja vocação é o agronegócio”, destacou o governador. “A melhoria da infraestrutura mexe com a economia, em especial do nosso interior. Os agricultores ganham na logística e podem produzir mais”, completou.

Foi inaugurada a pavimentação (com pedras irregulares) de 1,9 quilômetro da estrada rural que dá acesso ao distrito Santa Bárbara, onde moram 1.200 famílias. Elas terão mais estrutura para escoar a produção de leite, frutas, cereais e hortaliças. O investimento foi de R$ 545,7 mil.

O Secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara revela que há um plano em execução na pasta para ampliar o apoio aos pequenos agricultores e cooperativas. “As pequenas cooperativas são importantes, por isso vamos aplicar cursos e atividades de capacitação para ajudá-las. Será mais uma oportunidade para essa região importante do Paraná”, disse.

O Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial (Pró-Rural), com financiamento parcial do Banco Mundial, compreende oito territórios com 131 municípios e prioriza as seguintes atividades: fortalecimento institucional das organizações de assistência técnica e extensão rural – ATER, capacitação dos agricultores e técnicos; suporte a ações públicas estruturantes e apoio a iniciativas de negócios sustentáveis. O objetivo é aumentar a competitividade dos agricultores familiares de forma sustentável em nível ambiental, social e econômico.

Participaram do evento em Ivaiporã secretários do Desenvolvimento e Obras Públicas, João Carlos Ortega; da Saúde, Beto Preto; e da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano; o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí e prefeito de Faxinal, Ylson Cantagallo; os deputados estaduais Alexandre Curi e Artagão Junior, e prefeitos da região.