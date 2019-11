Desde o dia 18 de fevereiro, segunda-feira, o munícipio de Ponta Grossa tem uma unidade licenciada da NBA Basketball School. Acesse a rede social da Escolinha do Babby através do www.facebook.com/escolinhababby/ e acompanhe as novidades. A partir de janeiro foi informado no lançamento do evento pelo coordenador do programa Rafael Araújo que os professores estarão trabalhando numa clínica em São Paulo, exclusiva para professores do programa com todos as unidades do Brasil juntas fortalecendo cada vez mais o sucesso da NBA Basketball School no Brasil. Na foto: Paulo Moreira, Rafael Babby e Artur Borelli.