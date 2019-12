A greve dos Agentes Penitenciários prevista para começar nesta sexta-feira (06), em todo Paraná, foi suspensa. A informação está na página da internet do sindicato da categoria.

A decisão foi tomada porque a assembleia geral que deliberou pela greve no último dia 3 foi convocada especificamente para definir a participação dos agentes na greve de servidores públicos estaduais. A ação faria parte das mobilizações contra reforma da Previdência apresentada pelo Governo do Estado. Mas o projeto foi aprovado e por isso a paralisação suspensa. Em Londrina, eles trabalham nas Unidades I e II das Penitenciária Estadual de Londrina e na Casa de Custódia.

Segundo o comunicado emitido pela entidade, houve alguns avanços no texto aprovado ao que foi apresentado primeiramente pelo governador Ratinho Junior, graças à mobilização dos servidores. “O texto substitutivo aprovado contemplou algumas das reivindicações apresentadas pelos servidores da segurança pública, inclusive, diminuindo as diferenças que fazia com quem entrou no serviço público após a entrada em vigor da Emenda 41/2003 da Constituição Federal”.

O comunicado informa ainda que outras greves não estão descartadas, caso a categoria veja necessidade.