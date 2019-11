Um Agente penitenciário do Paraná se formou no curso de Pós graduação em Atendimento Pré-hospitalar Policial, curso este realizado pela Escola Superior da Polícia Cívil, onde formou 36 especialistas em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Policial, em Curitiba, na ultima quinta-feira (31). A cerimônia de encerramento do curso de pós-graduação aconteceu no auditório da Escola Superior de Polícia (ESPC). Agentes de segurança do Paraná e de outros estados do país participaram da formação, que é fundamental para a prevenção de mortes entre os servidores. As informações são do site taroba news.

Entre os mais novos especialistas em APH Policial estão 13 servidores da PCPR, um agente do Departamento Penitenciário, dois servidores da Polícia Militar do Paraná, um servidor do Corpo de Bombeiros do Paraná. Ainda participaram do curso agentes de forças de segurança municipais e estaduais de outros estados do país, federais e da Defesa, grande parte pertencentes a grupos especiais como TIGRE-PR, BOPE-PR, GOST-PR, SOE-PR, BOPE e CORE-MG, COBRA-SC CORE-RJ, CORE- ES, GOE-BA, DOE-DF, GARRA-MS, CORE-PE, COT e GPI-PF, GRR-PRF, Para-Sar Aeronáutica.

O policial civil e médico, Sergio Maniglia, que coordenou o curso, afirma ser fundamental que mais especialistas sejam formados. “Eles serão multiplicadores de conhecimento, doutrinadores de APH policial para que menos policiais morram em combate. Com o conhecimento adquirido agora conseguimos diminuir o risco de morte entre os agentes”, disse.

O curso é reconhecido pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e foi ministrado em 30 dias corridos do mês de outubro, somando 410 horas/aula. O certificado foi expedido pela ESPC.