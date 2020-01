Agenda de Bolsonaro tem culto e visita a general

O presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada, em Brasília, às 10h26 deste domingo, dia 19 de janeiro, sem agenda divulgada. Em seu passeio dominical, ele foi a uma igreja evangélica, visitou o general Villas Bôas, levou o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, em casa e depois parou na Praça dos Três Poderes para atender apoiadores.

Ainda dentro do complexo do Palácio da Alvorada, o comboio presidencial encontrou com o vice-presidente, Hamilton Mourão, andando de bicicleta. O presidente saiu do carro para cumprimentá-lo. Depois, às 10h45, Bolsonaro chegou à igreja onde recebeu benção e oração para que saiba a hora do silêncio.

Saindo de lá, o presidente se dirigiu para outra área de Brasília, onde fica a casa do ex-comandante do Exército general Villas Bôas. Bolsonaro o visitou juntamente com o ministro Ramos e o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno.

por @grassi_m com informações da assessoria