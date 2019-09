Dedicado pela Rede do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para o atendimento exclusivo às pessoas com deficiência e aos beneficiários reabilitados do INSS, o dia 27 de setembro será marcado por uma ação em todo o Paraná. Nesta data, conhecida como “Dia D”, as Agências do Trabalhador do Estado vão ofertar vagas exclusivas de emprego e Jovem Aprendiz PcD, visando a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho.

Também haverá um espaço nas agências para que as empresas e instituições formadoras possam realizar o processo seletivo de candidatos para as vagas.

Os participantes deverão atender ao artigo 93 da Lei nº 8.213/91, o qual determina que empresas com 100 ou mais funcionários devem preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, em um índice que varia de acordo com a quantidade total de empregados.

As Agências do Trabalhador já fazem a intermediação de vagas para pessoas com deficiência em sua rotina diária. Entretanto, para aumentar as oportunidades, a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho tem feito um trabalho de conscientização e ampliado o atendimento às pessoas com deficiência e, por sua vez, a oferta de vagas.

O secretário Ney Leprevost reforça o intuito de incluir essa população no mercado de trabalho. “Queremos oportunizar às pessoas que possuem alguma deficiência a inclusão na sociedade por meio do trabalho. Priorizamos este atendimento para que possam superar as próprias limitações e também fazer com que as empresas aproveitem o potencial desses profissionais”, destaca.

NACIONAL – O “Dia D” será em todo o Brasil, numa promoção do Ministério da Economia com os governos estaduais. De acordo com o órgão, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Apenas no Paraná são cerca de 2,5 milhões pessoas, segundo o Censo 2010 do IBGE.

Os interessados nas vagas devem comparecer à Agência do Trabalhador mais próxima e levar a Carteira de Trabalho, RG, CPF e laudo médico comprovando a deficiência.