A Agência do Trabalhador de Bocaiúva do Sul vai disponibilizar 200 novas vagas de empregos diretos e indiretos para o Frigorífico Rainha da Paz, que será inaugurado em outubro. As vagas são para auxiliar de produção, sem experiência e com ensino fundamental incompleto, logística de cargas/descargas e nas demais áreas internas, com salários na média de R$ 1,3 mil e mais benefícios. A seleção das vagas inicia em setembro.

As ofertas de empregos vão ajudar também no desenvolvimento dos municípios do Vale do Ribeira que possuem baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que abrange aspectos como renda, educação e saúde. O Vale do Ribeira é formado por sete municípios – Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná. Jutos, eles concentram 100 mil pessoas.

A intermediação de vagas por meio das Agências do Trabalhador é mais uma ação do Departamento do Trabalho da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e segue o novo formato desta gestão de proatividade para captação de postos de trabalho em todo o Paraná. “Estamos nos aproximando cada vez mais das empresas para acelerar a colocação dos paranaenses no mercado de trabalho”, disse o secretário.

Os interessados em ocupar uma das vagas podem procurar a Agência do Trabalhador do município, localizada na Rua Carlos Alberto Ribeiro n° 21, no Centro de Bocaiúva do Sul, das 08h às 12h e das 13h às 17h.