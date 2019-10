A ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) negocia um acordo para resolver um impasse com concessionárias que deveriam ter investido cerca de R$ 20 bilhões, em dez anos, na duplicação de rodovias e não o fizeram porque mergulharam em crise financeira.

Pelos contratos vigentes, as operadoras que não investem o que foi combinado são punidas com a redução do pedágio na proporção do aporte não realizado.

Isso ocorre para evitar uma apropriação indébita de recursos dos contribuintes que deveriam ser direcionados para a melhoria das pistas em obras como duplicações, criação de alças de acesso e de nova sinalização.

Com o objetivo de viabilizar uma devolução amigável das estradas ao poder público, para que possam ser leiloadas a novas empresas, a agência propôs dar um desconto menor durante dois anos, prazo previsto para a relicitação.

Em vez de 40% de corte, a ANTT aplicaria 30%. Os 10% recebidos a mais nas praças de pedágio só voltam para a União na hora da relicitação. Serão abatidos do valor que o poder público terá de pagar às empresas pelos investimentos realizados e não amortizados.

Cálculos preliminares indicam que essa indenização ficaria em torno de R$ 6 bilhões, sendo R$ 4 bilhões somente para as concessões realizadas entre 2013 e 2015, durante a gestão Dilma Rousseff (PT).

Os técnicos do governo apostam que em dois anos será possível realizar um novo leilão. Nesse período, as próprias operadoras teriam de continuar à frente do negócio.

Bolsonaro baixou decreto permitindo a devolução amigável de concessões.

Uma lei de junho de 2017 instituiu a relicitação. No entanto, faltava a regulamentação desse processo, o que só ocorreu recentemente.

JULIO WIZIACK E FÁBIO FABRINI

FOLHAPRESS