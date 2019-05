O Aeroporto Internacional de Curitiba/São José dos Pinhais – Afonso Pena (PR) conquistou o quarto lugar no ranking dos melhores aeroportos do mundo, de acordo com sondagem divulgada pela consultoria internacional AirHelp.

A pesquisa atribuiu ao terminal curitibano nota de 8,37, em uma escala onde a pontuação máxima é 10. Os fatores utilizados para avaliar o desempenho do terminal foram: pontualidade, com o maior peso, 60%, qualidade do serviço e do varejo, com 20% da pontuação cada. As notas atribuídas ao Afonso Pena foram 8,4 para pontualidade e qualidade de serviço, e 8,3 para qualidade do varejo (opções de lojas e restaurantes).

“Esse reconhecimento demonstra a eficiência, dedicação, profissionalismo e o comprometimento de todos na prestação de serviços e no atendimento de qualidade ao passageiro”, afirma o superintendente do Afonso Pena, Antonio Pallu.

Outros aeroportos administrados pela Infraero também aparecem no ranking de melhor aeroporto do mundo. São eles: Aeroporto Internacional do Recife (11º); Santos Dumont (17º) e Congonhas (31º).

A AirHelp é uma empresa especialista em direitos dos passageiros aéreos, que classifica os aeroportos em nível mundial, de acordo com o que os terminais oferecem em termos de experiências dos passageiros. A pesquisa avaliou os 132 aeroportos mais conhecidos e utilizados do mundo, e está disponível no endereço https://www.airhelp.com/pt-br/airhelp-score/avaliacao-aeroportos/.

Atendimento de qualidade

O Aeroporto Internacional Afonso Pena tem capacidade para receber 14,8 milhões de passageiros por ano. Cerca de 179 voos operam diariamente no terminal, transportando aproximadamente 17 mil passageiros entre embarques e desembarques, número que o coloca como um dos mais movimentados do Brasil.

O Afonso Pena registrou quase 6,3 milhões de passageiros no ano de 2018. Atualmente, 06 companhias aéreas operam no terminal paranaense: Aerolineas Argentinas, Paranair, Avianca, Azul, Gol e Latam, que ligam Curitiba a diversos destinos brasileiros, como: Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Santos Dumont (RJ), Galeão (RJ), Brasília (DF), Foz do Iguaçu (PR), Maringá (PR), Cascavel (PR), Londrina (PR) Lages (PR) e também a destinos internacionais, como Buenos Aires, na Argentina, e Assunção, no Paraguai, além das conexões.