Afogamento na Ilha do Mel

Corpo encontrado no canal de acesso para a Ilha do Mel pode ser de banhista desaparecido em Caiobá

O corpo de um homem, encontrado na manhã deste domingo, 23, no canal de acesso para a Ilha do Mel, pode ser do banhista desaparecido desde o dia 9 de fevereiro, na praia mansa, no balneário de Caiobá, em Matinhos.

O homem de 35 anos, morador na capital, entrou na água na região proximidades da Prainha, nos arredores do trapiche e não retornou.

O local não conta com a proteção de Guarda Vidas.

A esposa da vítima pediu ajuda e as equipes de emergência começaram as buscas. Uma motoaquática e o helicóptero Falcão 03 do BPMOA – Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas foram usados na operação.

IML

O corpo resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e da Patrulha Marítima da Guarda Civil Municipal, em avançado estado de decomposição, foi recolhido ao IML – Instituto Médico Legal de Curitiba, onde serão realizados exames mais detalhados, possibilitando a identificação oficial da vítima.

Com informações das redes sociais