O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou hoje (01) a publicação, pela Infraero, do edital de licitação do projeto de ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

“É mais um importante passo para tornar o aeroporto de Foz do Iguaçu apto a receber voos internacionais, uma conquista que impactará na economia de toda a região, com mais negócios e seguramente mais turistas”, afirmou o governador.

O edital, enfatizou, confirma o interesse do governo federal em modernizar a infraestrutura do Paraná. Ele cita outras iniciativas, como o trabalho conjunto do Governo do Estado e a União para a modelagem do novo programa de concessões de rodovias que cortam o Paraná. Também cista a construção da segunda ponte Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu. O governo federal delegou ao Governo do Paraná a gestão da obra, que é bancada pela Itaipu.

A obra será custeada pela Itaipu Binacional, por meio de convênio entre Governo do Estado e governo federal.

No dia 26 de setembro último, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) emitiu a licença ambiental prévia para a ampliação da pista de pousos e decolagem, por solicitação da Infraero. Além da pista, um trecho da Rodovia das Cataratas que dá acesso ao aeroporto também já tem a licença emitida pelo IAP para as obras de duplicação.