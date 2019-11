1 de 5

Publicado pela Lumen Juris Editora, o livro “Poder, dominação e resistência – Lei Maria da Penha e a justiça de gênero” foi lançado pela advogada Sandra Liaa Leda Bazzio Barwinski, na noite desta segunda-feira (25/11), na Livraria da Vila, em Curitiba.

De acordo com a autora, o livro nasceu da necessidade de analisar com profundidade a dialética da violência doméstica e familiar contra as mulheres, bem como de afirmar a importância da Lei Maria da Penha para constituir ou reconstituir uma gramática da justiça sensível ao gênero. Os conceitos de poder, Estado e jurisdição, como elementos dogmáticos, são confrontados ao fenômeno da justiça de gênero.

O livro aborda as condições que se estabelecem a partir do discurso do poder como dominação e moldam tanto as posições do sujeito na vida concreta, como os significados culturais, as práticas sociais, as estruturas e as instituições, e que interferem nas expectativas, nas escolhas, nas crenças dos indivíduos e nas formas de “dizer o direito”.

FOTO 1 – Sandra Lia lança livro sobre justiça de gênero e violência doméstica e familiar

FOTO 2 – Sandra Lia na sessão de autógrafos do livro na Livraria da Vila

FOTO 3 – Marilena Winter, vice-presidente da OAB Paraná, e Sandra Lia

FOTO 4 – Iverly Antiqueira Dias Ferreira e a autora Sandra Lia

FOTO 5 – Rogéria Dotti prestigia lançamento do livro de Sandra Lia

Fotos: Bebel Ritzmann