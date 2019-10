Na última sexta-feira, o fundador da marca de óculos Chilli Beans, Caíto Maia, foi o personagem da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil-PR, no Hard Rock Café. Ele falou sobre os desafios do varejo no Brasil. E ele orgulha-se em contar que começou a se envolver com óculos no final dos anos 90, quando foi aos Estados Unidos para ser baterista de rock. Para completar o orçamento, vendia óculos que comprava na Califórnia para os amigos. Ao voltar ao Brasil, passou a distribuir os produtos no atacado.

Em 1998, instalou a primeira loja Chilli Beans na Galeria Ouro Fino, em São Paulo. Atualmente, possui mais de 800 pontos de venda no Brasil e no mundo. Apesar do crescimento dos negócios, faz questão de participar de perto de tudo que acontece na rede.

