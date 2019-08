O fotógrafo e publicitário Lex Kozlik realiza Oficina de Fotografia e Memória com alunos da Escola Estadual Djalma Johnsson no Museu da Imagem e do Som Paraná – MIS-PR, em Curitiba, nos dias 14 e 16 de agosto. A oficina integra o projeto do fotógrafo intitulado Caçadores de Memórias (www.cacadoresdememorias.com.br), um convite para que o participante revisite suas fotografias antigas e acesse as imagens e memórias que moram dentro dele mesmo. Lex é um dos expositores da mostra fotográfica “Imagem, Memória e Infância” que acontece no MIS-PR até 13 de outubro.

A Oficina de Fotografia e Memória fez sucesso entre os cerca de 30 alunos da Escola Estadual Djalma Johnsson.

“Poder rever memórias, ainda mais em fotografias que eu lembro, foi incrível! A vida passa muito rápido e a gente tem que aproveitar cada momento. É muito bom poder fotografar, pois com a fotografia você deixa a memória mais viva ainda”, diz a aluna

Natalie Zinco Menegassi, 12 anos.

Para o aluno Daniel de Oliveira Hortig, 12 anos, a oficina fez voltar ao passado. “Eu gostei muito de participar desta oficina, pois me fez lembrar de várias coisas que eu já tinha esquecido ou não sabia também. Conversei bastante com meus pais e aí eles foram me contando coisas que eu nem imaginava. Aprendi coisas sobre mim e sobre a minha família”, afirma Daniel. Já para o aluno Moyses Nunes Lamonica, 12 anos, a experiência na Oficina Caçadores de Memórias foi muito interessante. “Estou levando muito conhecimento desta oficina e interesse por descobrir mais sobre o passado”, reconhece Moyses.