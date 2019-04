Com o objetivo de estimular a prática desportiva, a Ademilar anuncia o patrocínio à Meia Maratona Internacional de Curitiba, que acontece no dia 5 de maio, com largada e chegada na Praça Nossa Senhora da Salete. Para celebrar a iniciativa, a administradora de consórcios imobiliários irá sortear cinco inscrições. Os interessados devem se cadastrar em https://promocoes.consorcioademilar.com.br até às 18 horas de 16 de abril. O sorteio acontece na quarta-feira, 17 de abril, às 10 horas.

A Meia Maratona Internacional de Curitiba, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, beneficia diretamente 5 mil adultos praticantes de corrida de rua, de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos para a prova de 21k m e 10 km, e mínimo de 14 anos para a prova de 06 km Family Run.