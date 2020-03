Adapar reforça trabalho nas divisas interestaduais

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) participa das ações do Governo do Estado nas fronteiras interestaduais para conter o avanço do coronavírus, conforme determina o Decreto nº 4230 de 16 de março. Servidores e estrutura física dos Postos de Fiscalização do Trânsito Agropecuário do Arco Norte, nas divisas com os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, têm sido estratégicos para as ações dos órgãos públicos.

Nesses locais, desde sexta-feira (20), equipes formadas por servidores da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Secretaria de Estado da Saúde e Adapar intensificaram o trabalho de fiscalização.

Os fiscais de Trânsito Agropecuário e assistentes de fiscalização da Defesa Agropecuária, além de garantir o apoio necessário para o combate à pandemia do coronavírus, mantêm a rotina de controle do trânsito de animais, vegetais e produtos de origem animal e vegetal. “Essas atividades são consideradas essenciais e não podem ser interrompidas”, explica o gerente de Trânsito Agropecuário Muriel Moreschi.

A Adapar enviou mais servidores para colaborar com os fiscais e assistentes que já atuam nos postos. “Nossos servidores conhecem bem essas regiões e podem ajudar com informações sobre volume de cargas, volume de tráfego, entre outras”, diz Moreschi.

O diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, destaca que neste momento o importante é salvar vidas. “Ficamos satisfeitos em saber que nossa estrutura pode e vai ajudar as ações governamentais num período de crise”.

AEN