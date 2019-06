A ABF Franchising Expo, maior feira de franquias da América Latina, que será realizada entre 26 e 29 deste mês, em São Paulo, receberá a AD Clinic, fundada em Curitiba, há cinco anos, pelo paranaense Rodrigo Nunes. Por conta da aceitação e crescimento, o empresário aderiu ao projeto de franquias e contabiliza: cinco unidades próprias, presença no Paraná e Santa Catarina, iniciando as atividades em São Paulo, uma franquia em funcionamento e dez em fase de abertura, já com contratos assinados.

Camboriú e Itajaí, em Santa Catarina, e no Paraná, São José dos Pinhais, Curitiba (bairro Mercês), Cascavel e Campo Largo estão no mapa dos próximos negócios. “Meu maior sonho para os próximos doze meses é estar com 50 franquias estruturadas em operação e planejando novas ações com foco em lojas nos shoppings”, revela Rodrigo Nunes, que exalta: “Nosso principal objetivo é fornecer estética e bem-estar para as pessoas em qualquer hora do dia. Atendemos a beleza como um todo: feminina, masculina, facial e corporal”.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising, o faturamento do setor fechou 2018 com alta nominal de 7,1% em relação ao ano anterior. A receita total do mercado de franquias saltou de 163,319 bilhões de reais para 174,843 bilhões no período. E o mercado de beleza, segundo a empresa internacional de pesquisas Euromonitor, tem como perspectiva um crescimento acumulado de 14,3% no período de 2015 a 2020, algo em torno de 2,7% ao ano. Assim, a previsão de faturamento para 2020 do setor pode ultrapassar a marca de 115 bilhões de reais.