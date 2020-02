Acusado no caso Marielle é morto em confronto com a polícia na Bahia

O ex-policial militar do Rio de Janeiro Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido como “capitão Adriano”, foi morto em uma troca de tiros com a polícia na manhã deste domingo (9) em Esplanada, no interior da Bahia. Ele era apontado como chefe da milícia ‘Escritório do Crime’, Adriano estava foragido desde janeiro do ano passado.

Há duas semanas, policiais fizeram uma busca em uma mansão na Costa do Sauípe, no Litoral da Bahia, onde encontraram apenas documentos falsos. O miliciano teria fugido antes da chegada dos policiais.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública da Bahia), Nóbrega trocou tiros com os policiais. Baleado, ele foi socorrido em um hospital da região, m