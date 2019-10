O homem acusado de matar um policial militar em dezembro do ano passado, na Vila Corbélia, é julgado nesta terça-feira (22) no Tribunal do Júri de Curitiba. Antônio Francisco dos Prazeres Ferreira está preso e responde por homicídio qualificado.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná, o acusado matou o policial militar Erick Norio que atendia uma ocorrência de perturbação de sossego na Ocupação 29 de Março, na Vila Corbélia, no bairro CIC.

Logo após a morte do policial militar, cerca de 100 casas foram incendiadas na Ocupação 29 de Março. Os moradores acusaram a Polícia Militar pelo incêndio, afirmando que foi uma retaliação pelo assassinato do PM.

Por outro lado, a PM afirmou que o incêndio pode ser atribuído ao crime organizado e negou qualquer tipo de violência contra a população da região.

Na época, um vídeo gravado por um morador da região, mostra dois policiais militares efetuando disparos na comunidade, antes do incêndio começar. Eles foram identificados e afastados das funções.

Em setembro desse ano, três policiais militares foram presos em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MP-PR) por suspeita de envolvimento no incêndio, mas o Gaeco não divulgou se eles continuam detidos ou se foram soltos.

Ao todo, sete testemunhas devem ser ouvidas entre acusação e defesa, além do réu.

Depois os advogados de defesa e a acusação fazem as alegações finais para que os jurados decidam pela condenação ou absolvição do réu.