JOÃO GABRIEL

FOLHAPRESS – O goleiro Jean, do São Paulo, está preso nos Estados Unidos após ter sido acusado pela esposa, Milena Bemfica, de tê-la agredido.

O atleta de 24 anos consta como “pré-sentenciado” no sistema da polícia do condado de Orange, na Flórida, por violência doméstica. A informação sobre a prisão foi publicada inicialmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pela reportagem.

Segundo Larissa Salvador, advogada do escritório Marcelo Leal que trabalha na Flórida, a pré-sentença significa que não houve decisão sobre o caso e que ele está em investigação.

De acordo com ela, nem sequer o registro de queixa pela esposa é necessário para que o atleta tenha sido preso, mas simplesmente a suspeita de que tenha havido agressão.

Na madrugada desta quarta (18), Milena publicou três vídeos em seu Instagram em que afirmou estar trancada num banheiro em Orlando e que ele havia acabado de machucá-la. No vídeo, a mulher aparece com o rosto ferido, e é possível ouvir uma voz ao fundo, que ela diz ser do atleta, do outro lado da porta.

Procurada, a assessoria de imprensa do jogador diz que aguarda mais informações sobre o caso e ainda não sabe se ele irá se pronunciar. O São Paulo emitiu um comunicado dizendo que acompanha o caso e “aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis”.

Mais tarde, Milena apagou os vídeos e as mensagens iniciais e fez novas postagens. Nelas, diz que é de madrugada em Orlando, que já está em outro lugar e a salvo. “Já passou. Estou com as meninas [as filhas]. Depois eu vou me pronunciar”, afirmou ela, que também declarou estar sem telefone celular para se comunicar.

O casal tem duas filhas e passava férias em Orlando, nos Estados Unidos.

“O fato de ele ter sido preso não significa que automaticamente vá haver um caso contra ele. Nesses casos de violência doméstica, a não ser que a esposa faça a queixa oficial, o caso não vai para a frente”, afirma Larissa Salvador.

Jean deve ser chamado para comparecer a uma audiência perante um juiz, em que serão lidas as acusações às quais ele responde e apresentado o valor de fiança para que responda em liberdade.

“Eventualmente, a Justiça americana pode mandar o processo para o Brasil, já que aqui é o país de residência dele. No caso, seria a Justiça Federal do estado que ele reside [São Paulo] que seria a competente para julgamento da causa”, diz o advogado criminalista Daniel Bialski.

No São Paulo desde 2018, Jean já teve problemas internos no clube. Desentendeu-se com o goleiro Sidão, então titular, pelas redes sociais, em março do ano passado.

O fato ocorreu pouco depois de Jean falhar durante a partida contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista. No dia seguinte, Sidão postou um vídeo no seu Instagram com defesas suas pela equipe (então, ele estava lesionado e afirmou que era uma comemoração por sua recuperação). No treino, o reserva foi tirar satisfação pessoalmente com o companheiro, e o caso gerou grande mal-estar no elenco.

Um ano depois, Jean foi afastado dos treinos e multado após deixar uma reunião comandada pelo então técnico interino Vagner Mancini. Ele disse ter sido perseguido pelo treinador e cobrado por tomar banho após partida contra o Palmeiras, derrota por 2 a 0.