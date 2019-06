A Associação Comercial do Paraná realizou um serviço de “despichação” na Rua XV de Novembro, no último domingo, dia 16/06. Apoiada pela Associação dos Condomínios Garantidos do Brasil (ACGB) e os grupos escoteiros Santos Dumont e São Judas Tadeu, a ação limpou fachadas e portas de estabelecimentos comerciais previamente definidos, tendo o objetivo de deixar a rua mais famosa de Curitiba livre de pichações.

A coordenação do trabalho foi do vice-presidente da ACP e coordenador do Conselho Comércio Vivo, Camilo Turmina. “Nossa ação visa manter o centro de Curitiba como um local próprio para o comércio, livre de pichações, que são atos que desvalorizam o valor dos imóveis. Depois de “despicharmos” toda a Rua XV de Novembro, iremos realizar uma feira de ponta de estoque, no mesmo horário da Feira do Largo da Ordem, aos domingos, para atrair clientes para o comércio de rua da cidade”, explicou Turmina.

Os escoteiros foram recepcionados na sede da ACP com um café da manhã. Em seguida, Camilo Turmina contou um pouco da história da instituição aos presentes e agradeceu o apoio dos escoteiros na batalha contra a pichação. A ação se desenvolveu no calçadão da Rua XV de Novembro, entre a Presidente Faria e a Praça Osório, com os escoteiros limpando as portas e fachadas e os membros da Associação dos Condomínios Garantidos do Brasil realizando a pintura dos locais. Voluntários da ACP também participaram da ação.