EMPRESÁRIO CAMILO TURMINA JÁ INICIOU MANDATO COMO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Na quinta-feira (2/01) o empresário do ramo joalheiro Camilo Turmina iniciou sua gestão como presidente da Associação Comercial do Paraná, no período que se encerrará ao final de 2022. Turmina substitui o empresário Gláucio Geara. As informações são do jornalista Luiz Juk

Disse o novo presidente da entidade: “Honrado e consciente da enorme responsabilidade assumo a ACP com o compromisso de torná-la ainda mais forte e defender o legado do Barão do Serro Azul”.

Mais adiante Camilo Turmina enfatizou: “Também reafirmo meu compromisso de tornar a ACP cada vez mais democrática e acessível. As portas da entidade estarão abertas os empresários. Todos terão voz na ACP. No plano institucional, a nova diretoria trabalhará para reforçar o protagonismo da entidade na defesa do setor produtivo junto aos poderes públicos. A nova gestão inicia seus trabalhos confiante de que 2020 será um ano de grandes avanços e de retomada consistente do crescimento econômico”

QUEM É CAMILO TURMINA

Natural de Videira (SC), mas foi criado em Marechal Cândido Rondon, no interior do estado Camilo Turmina aos 18 anos veio para Curitiba. Graduou-se em Economia pela FAE (Faculdade de Administração e Economia) e é pós-graduado em Marketing pela mesma instituição. Há 37 anos criou a Camilo Joalheiros, que hoje conta com dois espaços, um na Rua XV de Novembro e outro no Shopping Crystal.

Camilo foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Curitiba; vice-presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Paraná; presidente da Arjep (Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do Estado do Paraná); foi presidente do Rotary Club Curitiba Leste; foi conselheiro e secretário do Grande Oriente do Brasil – seção Paraná e venerável mestre da loja Concórdia 0368; foi coordenador da Câmara Setorial dos Joalheiros e Relojoeiros da Associação Comercial do Paraná; vice-presidente da Associação Comercial do Paraná há 13 anos, sendo reconduzido por várias gestões e coordenou o Conselho do Comércio Vivo da instituição. Exerce o segundo mandato como presidente do Sindjor (Sindicato do Comércio Varejista de Adornos e Acessórios, de Objetos de Arte, de Louças Finas e de Material Ótico, Fotográfico e Cinematográfico de Curitiba e Região Metropolitana.

EM 2020 ACP COMEMORA 130 ANOS

A Associação Comercial do Paraná é parceira do comércio há 130 anos. Fundada em 1890 pelo Barão do Serro Azul, a ACP atende com ética e competência as necessidades dos associados por meio da representação institucional e da prestação de serviços. Por ser uma entidade de classe sem fins lucrativos, consegue oferecer ao seu público uma série de benefícios com condições e formatos criados especialmente para atender desde micros até grandes empresas.

A ACP está presente hoje em todas as regiões do estado com representantes, escritórios próprios em Londrina, Maringá, Cascavel e parcerias com entidades locais. Atualmente, a entidade conta com mais de 30 mil associados diretos e indiretos.

A ACP compõe parcela expressiva da sociedade e possui alta representatividade política nas esferas municipal, estadual e federal. Isso permite o protagonismo na defesa dos interesses dos associados junto aos órgãos públicos.

BARÃO DO SERRO AZUL, PATRONO DA ACP

Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul,foi um dos fundadores da Associação Comercial do Paraná, da Junta Comercial do Paraná e da Impressora Paranaense, do Clube Curitibano e do Colégio Estadual Tiradentes. Foi idealizador do Passeio Público e chegou a presidir a Província do Paraná por alguns dias, sendo ainda Presidente da Câmara Municipal de Curitiba, da Associação da Infância Desamparada, do Conselho Fiscal e da Comissão de Imigração. Também foi Deputado Provincial e Delegado Especial de Instrução, equivalente ao cargo de Secretário de Educação.

Durante algum tempo Ildefonso Pereira Correia foi considerado o maior produtor de erva-mate do mundo. Durante a Revolução Federalista de 1894, Curitiba foi invadida pelos revoltosos “maragatos”, que vinham do Rio Grande do Sul. Para evitar saques e violências, Serro Azul negociou um “empréstimo de guerra” com os revoltosos e isso, posteriormente, foi usado contra ele, que foi acusado de traidor. Por conta disso morreu fuzilado na estrada de ferro Paranaguá-Curitiba.

PANTEÃO DA PÁTRIA

Superadas as restrições ao seu nome, em 2008 o Barão do Serro Azul foi condecorado com sua menção no Livro de Aço do Panteão da Pátria, localizado na Praça dos Três Poderes em Brasília, monumento erguido para homenagear os heróis nacionais.

O filme “O preço da paz” conta a história do barão, que conseguiu evitar que Curitiba fosse saqueada durante a revolução federalista em 1894, quando revoltosos maragatos invadiram a cidade.

FILME CONTA A HISTÓRIA

O filme “O Preço da Paz”, primeiro longa-metragem , um drama histórico do diretor Paulo Morelli, foi filmado em 1999 e lançado em 2003, e conta a história real de uma revolução e do Barão do Serro Azul no final do no final do Século XIX, um dos momentos mais importantes da história do Brasil, a Revolução Federalista e as suas consequências quando em terras paranaenses, principalmente na capital, Curitiba.

O filme foi premiado no Festival de Gramado 2003 (Brasil), quando venceu nas categorias de melhor montagem, melhor direção de arte e prêmio do Júri Popular.

Já na Mostra de Cinema de Tiradentes 2004 ganhou o Troféu Barroco na categoria de melhor longa-metragem no Prêmio do Júri Popular.

No elenco estão os atores Lima Duarte (Gumercindo Saraiva);Herson Capri ( Barão do Serro Azul);Giulia Gam ( Baronesa do Serro Azul); José de Abreu (Cezário);Camila Pitanga (Anésia);Danton Mello (Daniel) e Alexandre Nero ( Alferes Pimentel).

O trajes e outras peças usadas no filme, estão em exposição permanente no primeiro andar da sede da entidade, na rua XV de Novembro, 621, 1º andar.

LIVRO “PEDAÇOS DE MUITA VIDA…”

Já em agosto de 2012, o jornalista Nilson Monteiro, escreve o livro “Pedaços de muita vida – A história dos 122 anos da Associação Comercial do Paraná”. Em 416 páginas, além da abordagem histórica da entidade e de sua atuação como prestadora de serviços ao empresariado, o livro traça também um perfil da economia, da política e da história de Curitiba e do Estado “e sua correlação com a atuação dos empresários. Foi fundamental, por exemplo, a participação do Barão na Revolução Federalista de 1894, ao negociar com os maragatos para não destruírem a cidade, assim como é fundamental os dirigentes atuais se posicionarem contra desmandos anticonstitucionais”, comenta Monteiro.

“Pedaços de muita vida” traz desde registros contundentes da história do Estado, como a participação, no mínimo com a omissão, de Vicente Machado,”oligarca estadual”, no episódio do assassinato do Barão do Serro Azul, passando pela “Guerra do Pente”, até à derrocada da economia cafeeira, a fatos significativos para o associativismo, como a “confusão” entre a Junta Comercial do Paraná e a ACP, por esta ter sediado a Junta em seus primeiros tempos, a criação pela entidade do conhecido Seproc, que virou verbete, e a sua postura em acontecimentos estaduais e nacionais. Há o registro da atuação de todos os presidentes da ACP e suas respectivas diretoriais.

“Inclusive, há coisas curiosas, como o fato de ter havido várias eleições na entidade com chapas concorrentes, ao contrário do que normalmente se pensa, que foi só em 1990. Há, inclusive, um pleito em que a diretoria vencedora não aparece para tomar posse”, diz Monteiro.

NOVA DIRETORIA DA ACP

Aqui está a nova diretoria da Associação Comercial do Paraná (ACP) para o mandato que termina em 2022.

Presidente: Camilo Turmina

Diretoria Executiva

Nome Cargo

ODONE FORTES MARTINS 1º Vice-Presidente

AIRTON ADELAR HACK 2º Vice-Presidente

JEAN MICHEL PATRICK TUMEO GALIANO 3º Vice-Presidente

GERALDO LUIZ GONÇALVES 4º Vice-Presidente

JOSÉ EDUARDO MORAES SARMENTO 5º Vice-Presidente

ELON CESAR ISFER GARCIA 6º Vice-Presidente – 1º Secretário

MARIA CRISTINA F. MEDEIROS COUTINHO 7º Vice-Presidente – 2º Secretário

LEANDRO ZANDAVALLI DEBONE 8º Vice-Presidente – 3º Secretário

MARCIA CRISTINA SPRADA ROSSETIM 9º Vice-Presidente – 1º Tesoureiro

PAULO ROBERTO BRUNEL RODRIGUES 10º Vice-Presidente – 2º Tesoureiro

ALBANIR GAIER FRACARO Vice-Presidente

ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA Vice-Presidente

ANTONIO GILBERTO DEGGERONE Vice-Presidente

BERNARDO REGUEIRA CAMPOS Vice-Presidente

EDUARDO JAIME MARTINS Vice-Presidente

ANTONINHO CARON Vice-Presidente

GUSTAVO VIEIRA TACLA Vice-Presidente

IVO ORLANDO PETRIS Vice-Presidente

LUDOVICO SZYGALSKI JUNIOR Vice-Presidente

LUIZ ANTONIO LEPREVOST Vice-Presidente

MARCO ANTONIO LANGER Vice-Presidente

NEWTON CARLOS DE CAMPOS Vice-Presidente

RICARDO BARROS Vice-Presidente

RUI CARLOS MACHADO DE SOUZA Vice-Presidente

Conselho Superior

ODONE FORTES MARTINS 1º Vice-Presidente

AIRTON ADELAR HACK 2º Vice-Presidente

JEAN MICHEL PATRICK TUMEO GALIANO 3º Vice-Presidente

ADONAI AIRES DE ARRUDA

ARNALDO LUIZ MIRÓ REBELLO

CÉLIO PEREIRA OLIVEIRA NETO

CRISTIANE CANET MOCELLIN

DALTON ZENI RISPOLI

DIONISIO WOSNIAKI

EDUARDO LOPES PEREIRA GUIMARAES

GILBERTO CORDEIRO

GLADIMIR ADRIANI POLETTO

GUSTAVO BALLAROTTI TFARDOWSKI

HELIO BAMPI

HENRIQUE DOMAKOSKI

HILGO GONÇALVES

JEANE NOGAROLLI

JONEL CHEDE FILHO

LEOPOLDO DE PAULA SENFF

LUIZ ALBERTO DE PAULA LENZ CESAR

LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA

MARCIO PAULIK

MARIO VALÉRIO GAZIN

MONROE FABRÍCIO OLSEN

NAIN AKEL NETO

NARCISO DORO JUNIOR

PAULO BEAL

PAULO CESAR NAUIACK

RAFAEL GHESTI ABAGE

RICARDO CANSIAN NETTO

RICARDO DOS SANTOS ABREU

SANDRA MARCHINI COMODARO

SERGIO TADEU MONTEIRO DE ALMEIDA

Conselho Deliberativo

ADEMIR FABRIS JUNIOR

ANDREIA CRISTINA CALDANI

ARI BATISTA DA SILVA

BRASÍLIO TEIXEIRA DE BRITO

CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

DISLENE APARECIDA GALDINO DE FREITAS

EDELCIO JACOMASSI

EDILBERTO JOSÉ DOS SANTOS

EDUARDO CHRISTIANO LOBO AICHINGER

ELISEU PRADO

EVANDRO SUZUKI

FABIO KLEBERSON PAZINI

FABIOLA R. BACH DE ANDRADE AKEL

HERNANI NAVARRETE DE ANDRADE

JOSE ELDIR OST

JOSÉ REGINALDO ANTUNES SENDESKI

LEANDRO SIEBEN

LÉO THOMAZ

LUIZ GUSTAVO VARDÂNEGA VIDAL PINTO

MÁRCIA SCHIER

MARIA AUGUSTA PISANI GEARA

MARIA LUCIA GOMES

MAURO GIL MEGER

PAULO SÉRGIO MONREAL PARRÉ

ROBERTSON ALFREDO VENDRAMIN

ROMEU HERBERT FRIEDLANDER

SILVIO BUENO TEIXEIRA SOBRINHO.

THOMAS RAYMUND KORONTAI

VALTER PIVA

VANESSA CRISTINA GIRARDI NOGAROLI ROCHA

Conselho Fiscal

Titulares

FRANCISCO DE ASSIS INOCENCIO

HENRIQUE LENZ CESAR FILHO

WILSON ROBERTO GERMIGNIANI ELIAS

Suplentes

MARIA TEREZINHA WOLLMANN

LUIZ ANTONIO BERTOCCO

WILMA KURTH HEUSSINGER

NOTA: Os Ex-Presidentes / Sócios Beneméritos compõe estatutariamente o Conselho Superior da ACP

WERNER EGON SCHRAPPE

EDUARDO GUY DE MANUEL

ARDISSON NAIM AKEL

JONEL CHEDE

MARCOS DOMAKOSKI

CLÁUDIO GOMES SLAVIERO

VIRGÍLIO MOREIRA FILHO

AVANI TORTATO SLOMP RODRIGUES

EDSON JOSÉ RAMON

ANTONIO MIGUEL ESPOLADOR NETO

GLÁUCIO JOSÉ GEARA

Sócio Benemérito

RUI BARRETO