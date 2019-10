A Associação Comercial do Paraná (ACP) lança a “Mega Week Paraná”, uma ação que estimula o consumo para incrementar as vendas no mês de outubro. De 17 a 27 deste mês, lojistas de Curitiba, Região Metropolitana e algumas cidades do interior participarão do projeto, “com intuito de aquecer o comércio em um período que antecede a Black Friday (novembro), oferecendo preços atrativos ao consumidor”, comentou o presidente da ACP, Gláucio Geara.

A “Mega Week Paraná” visa seguir o modelo de vendas praticado na Semana do Brasil, atividade que movimentou o comércio varejista e também de pequenos lojistas, realizada em setembro passado, outro mês considerado de poucas vendas no setor. Lançada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, a Semana do Brasil aconteceu entre os dias 06 e 15 de setembro. Segundo o Governo Federal, foram mobilizados diferentes segmentos do varejo, comércio e serviços, com o objetivo de trazer “benefícios reais” aos consumidores. A ACP deu suporte ao programa, com a distribuição do material de divulgação à lojistas de todo estado.

Expectativas positivas – A diretora de Marketing das Lojas Daju, Juliane Lorenz, revela ter expectativas positivas para a “Mega Week Paraná”. De acordo com a empresária, a Semana do Brasil teve um índice de 30% de aumento nas vendas este ano, em comparação a 2018, no mesmo período. “Um conjunto de ações contribuiu para esse crescimento no comércio, como a ampla divulgação nos canais de comunicação, facilitando as informações sobre a atividade aos consumidores; movimento de todo os varejistas para que a Semana fosse realmente produtiva e preços, de fato, acessíveis ao consumidor de todas as faixas salariais”, analisou Juliane. Para ela, a “Mega Week” é uma nova aposta para aquecer a economia local, independente do quadro das políticas da administração pública. “O empresariado e o comércio, além de outros setores da sociedade, têm mantido uma aproximação na busca de estratégias inteligentes e efetivas para estimular o consumo. A ACP tem apoiado o movimento e isso dá uma perspectiva mais positiva”, conclui.

A direção das Lojas Daju, há 36 anos no mercado, com três unidades em Curitiba e outra em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, prevê aquecimento nas vendas de produtos de decoração para o lar na “Mega Week Paraná”. “É um mês onde muitos consumidores costumavam fazer reformas, como troca de tapetes, cortinas para deixar as casas prontas para as festas de fim de ano. O perfil de produtos consumidos muda na Black Friday e nas festas natalinas”, detalhou Juliane.

A partir da liberação de parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e adiantamento do 13º salário, ocorrido no mês anterior para pensionistas do INSS e alguns servidores públicos, o impacto nas vendas também deve crescer, conforme estimativa do presidente da ACP. “Esta nova campanha é uma oportunidade para o comércio apresentar boas ofertas e desovar suas mercadorias, que geralmente são renovadas para o Natal. Assim como uma chance de o consumidor aproveitar para adquirir produtos com preços mais atrativos do que em tempos normais”, salienta Geara.