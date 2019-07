A Associação Comercial do Paraná comemorou o Dia do Comerciante, nesta terça-feira (16/07), numa solenidade na sede da entidade, onde foram homenageados empresários, empresas e políticos por sua contribuição para a melhoria do comércio. O vice-governador e governador em exercício, Darci Piana, esteve presente ao evento.

Foram homenageados o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, autor da lei estadual que definiu o Barão do Serro Azul como patrono do comércio paranaense; o ex-deputado e ex-vereador Fabiano Braga Cortes Junior, representado por seu irmão Luiz Felipe Braga Cortes, autor da lei municipal que definiu o Barão como patrono do comércio curitibano; as empresas Óticas Ponto de Visão, Farmácias Call Farma, Odonto Excellence e Multi Loja/Credi OK, além do empresário Paulo Hermínio Penacchi, de Arapongas. Desde as comemorações do Dia do Comerciante do último ano, a ACP decidiu incluir – como destaque especial – menção honrosa à memória histórica de empresas, com presença exponencial no comércio e serviços do Estado do Paraná. A empresa escolhida para este ano foi: Impressora Paranaense, representada por Werner Egon Schrappe, com participação efetiva no comércio curitibano ao longo de décadas, período em que se tornou marca tradicional, na preferência de milhares de consumidores.

O presidente da ACP, Gláucio Geara, abriu a homenagem, destacando aspectos históricos da data, instituída em 1953, pelo então presidente do Senado, João Café Filho, que depois se tornou presidente da República. Foi homenageado o Visconde de Cairu, figura ilustre do império, que incentivou o imperador Dom João VI a fazer a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, em 1808, dando grande incentivo ao comércio nacional.

O vice-presidente da ACP e coordenador do Conselho do Comércio Vivo, Camilo Turmina, destacou que os comerciantes são batalhadores, pois enfrentam diariamente impostos altos, juros abusivos, relações trabalhistas e mesmo assim se mantém ativos, gerando emprego e renda para muitos paranaenses e brasileiros.

O governador em exercício, Darci Piana, destacou a necessidade da redução de impostos para aliviar a carga tributária de empresários paranaenses, mas sempre tendo a preocupação com a situação financeira do estado. Piana anunciou que, nesta semana, o Governo do Estado vai anunciar a redução de impostos para produtores de vinho, pois os demais estados produtores estão com taxas bem mais baixas do que as do Paraná e o vinho paranaense perde em competitividade com outros locais.

O secretário Ney Leprevost agradeceu a homenagem recebida e destacou o papel da ACP como uma formadora de opinião e como ponto de passagem das grandes personalidades da vida pública brasileira. “Nenhuma grande figura pública do Brasil vem a Curitiba sem passar pela ACP”, destacou Leprevost, lembrando-se de passagens recentes como o vice-presidente Hamilton Mourão; o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia e no ano passado, o então presidente Michel Temer.

O vereador Luiz Felipe Braga Cortes, hoje atuando na Secretaria de Justiça, Família e Emprego, representou seu irmão Fabiano. Ele falou sobre a ACP sempre estar se posicionando em questões no estado do Paraná, sempre com o objetivo de auxiliar na melhoria das condições gerais e em defesa dos comerciantes.

Por fim, as empresas homenageadas receberam as placas comemorativas à data, além do empresário Paulo Hermínio Penacchi, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidores do Paraná e gestor da Casa do Bom Menino, em Arapongas, que atende jovens de famílias carentes no contraturno escolar. As empresas homenageadas foram: a Multiloja/Credi OK, representada pelo diretor-presidente Francisco Carlos dos Santos e o CEO do grupo, Geraldo Luiz Gonçalves; Farmácias Call Farma, representada por Laudevir Quadros Junior; Odonto Excellence, representada pelo empresário Oséias Gomes; Óticas Ponto de Visão, representada por Lindolfo Carlos Gonçalves e a homenagem à memória do comércio à Impressora Paranaense, representada pelo ex-presidente da ACP e empresário Werner Egon Schrappe.