ACP faz entrega de troféu em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

O Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Paraná realiza nesta terça-feira (10/03), a partir das 19 horas, no auditório Carlos Alberto Pereira Oliveira, no 9º andar da sede da ACP, a entrega da 25ª edição do Troféu Mulher Simplesmente Mulher em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Para o evento deste ano, o Conselho da Mulher Empresária vai homenagear cinco mulheres com diferentes tipos de atuação. As homenageadas são: Luciana Saito Massa; Vanessa Araújo Moreira Funke; Tânia Maria Machado Ribas; Emília Simões Kovalski e Lourete Fayad Tacla (in memoriam).

Luciana Saito Massa, primeira-dama do estado, esposa do governador Carlos Massa Ratinho Jr.;a médica hemato-oncologista Vanessa Araújo Moreira Funke, responsável pelo setor de transplante de medula óssea para adultos do Hospital de Clínicas de Curitiba; Tânia Maria Machado Ribas, coordenadora da ONG Brasil Sem Frestas, que reveste com caixas de leite residências em situação precária, evitando acesso de insetos e outros tipos de animais, bem como protegendo do frio; a empresária do ramo de confecções, Emília Simões Kovalski, exemplo de mulher empreendedora que se fez às custas do próprio trabalho e hoje é membro do Conselho da Mulher Empresária e do Centro Vivo, da Associação Comercial do Paraná e de Lourete Fayad Tacla (in memoriam), que trabalhou em prol da fundação do Conselho da Mulher Executiva (hoje Conselho da Mulher Empresária) da Associação Comercial do Paraná e uma das maiores filantropas da sociedade curitibana, tendo presidido a Associação dos Amigos da Hospital de Clínicas. Lourete faleceu em dezembro último, aos 89 anos.

A coordenadora do Conselho da Mulher Empresária, Albanir Fracaro, diz que a ACP faz justiça a mais um grupo de mulheres que tem atuado em prol do comércio de modo geral.