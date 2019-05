O presidente da Associação Comercial do Paraná, Gláucio Geara, esteve na Câmara Municipal de Curitiba, neste dia 28/05, entregando ao Legislativo do município uma reprodução do retrato em óleo sobre tela do Barão do Serro Azul. A entrega do retrato faz parte da celebração da memória de Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul, que faleceu há 125 anos ao final da Revolução Federalista. O Barão foi vereador na época do Império e presidiu a Câmara Municipal de Curitiba em 1888.

O presidente da Câmara, vereador Sabino Picolo, fez a saudação à ACP, enaltecendo o trabalho realizado pela instituição, não só em prol dos comerciantes, como em favor da cidade. “A ACP tem uma tradição de estar atenta às questões da cidade, participando ativamente da vida do município”, disse Picolo.

Ao iniciar seu pronunciamento, Gláucio Geara lembrou que seu irmão Amadeu Geara foi vereador por dois mandatos em Curitiba, que seu avô materno João de Mio recebeu o título de Cidadão Honorário de Curitiba e que seu pai João Geara foi homenageado com nome de rua na capital paranaense. Na Tribuna, o presidente da ACP fez um breve relato sobre a vida de Ildefonso Pereira Correia e sua trajetória em prol do desenvolvimento de Curitiba no século XIX. O Barão fundou a Associação Comercial do Paraná, a Junta Comercial do Paraná, a Impressora Paranaense e o Clube Curitibano. Ele foi ainda deputado estadual, presidente da província e também vereador, chegando à presidência da Câmara em 1888, quando aprovou o fim da escravidão em Curitiba quatro meses antes da Princesa Izabel assinar a Lei Áurea.

O presidente da Câmara, Sabino Picolo, destacou que Gláucio Geara recebeu indicação do vereador Tito Zeglin para receber a premiação de Vulto Emérito de Curitiba, em data a ser definida pela Câmara.

Ao fim do seu pronunciamento, Geara fez a entrega formal do retrato do Barão à Câmara.