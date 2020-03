Acordo militar inédito entre Brasil e EUA

Acaba de ser assinado um acordo militar inédito entre Brasil e Estados Unidos para Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento, Teste e Avaliação, RDT&E, na sigla em inglês.

A informação foi divulgada por Filipe Martins, Assessor Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais.

Com esse acordo, o Brasil poderá ajudar a abrir o maior mercado de defesa militar do mundo à indústria nacional.

Ainda segundo Martins, o RDT&E dará ao Brasil acesso a fundos que totalizam U$100 bi e permitirá explorar e aprofundar a colaboração em pesquisa e desenvolvimento, troca de informações sensíveis, treinamento, exercícios militares conjuntos, defesa cibernética e cooperação em inteligência.

Além disso, o acordo deve facilitar a entrada de produtos brasileiros em outros 28 países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Por ser internacional, o acordo precisa ser autorizado pelos Congressos dos 2 países.