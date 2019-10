As negociações entre Mercosul e Canadá visando o fechamento de um acordo de livre comércio estão “intensas”, com possibilidade de serem finalizadas até 2020. Esta foi a informação levada à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) pelo diplomata Pedro Henrique Lopes Borio nesta quinta-feira (24), quando foi sabatinado e teve seu nome aprovado para chefiar a embaixada brasileira no Canadá.

— O interessante é que o coordenador das negociações no lado canadense, David Usher, deve ocupar um lugar de destaque no novo gabinete do primeiro-ministro Justin Trudeau, que acaba de ser reeleito. Isso mostra a importância que o Canadá dá ao Mercosul, pois eles querem diminuir a dependência que têm da economia dos EUA. Querem diversificar seus intercâmbios comerciais. Mas este acordo também é de suma relevância pro Brasil. Vai abrir o mercado de compras governamentais do Canadá para nós, que chega a US$ 300 bilhões [cerca de R$ 1,2 trilhão] por ano — disse Borio.

Para o diplomata, o Brasil encolheu-se nos últimos anos no que tange à inserção internacional de suas empresas. Mas ele enxerga um potencial real para que companhias de engenharia e de material pesado, ou outras que já possuem boa inserção internacional como a Embraer e a Weg, aproveitam-se do acordo para aprofundarem negócios no Canadá.

— O fechamento do acordo deve potencializar os investimentos mutuamente, somos nações que possuem afinidades entre si. O Canadá já tem um estoque de investimentos que chega a US$ 15 bilhões no Brasil. E admito que não sabia que o estoque de investimentos de brasileiros no Canadá já é de US$ 30 bilhões, com a ressalva de que US$ 10 bilhões provém de contas em paraísos fiscais controladas por brasileiros. São montantes expressivos, mas há condições concretas para que estes investimentos sejam bem maiores mutuamente — informou.

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) ressaltou que o governo brasileiro trabalha atualmente na elaboração de um novo marco regulatório para a exploração de recursos minerais no país. Ele pediu que Borio priorize a atração de investimentos de empresas canadenses para este setor no Brasil, devido à alta expertise que elas possuem. A análise da indicação do diplomata segue agora ao plenário do Senado.

